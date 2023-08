Dva góly v nastavení a Baník konečně slaví. Přišlo to až na konci, o to je to krásnější, oddychl si Hapal

Po prvním vítězství v sezoně i mohl zhluboka oddechnout trenér Baníku Hapal. „Otázku na tlak na mou osobu dostávám neustále v každém mužstvu, kde jsem působil. Kdybychom prohráli, tak by se mohly dít různé věci, to ale neovlivním. Proto si to nebudu dávat do hlavy. Zajímá mě pouze to, co ovlivnit mohu, a to je výkon mého mužstva. Ta první půle byla jasně nejlepší pasáž Baníku pod mým vedením," řekl Hapal.