Dynamo je pro Spartu dál noční můrou. Měli jsme vyhrát, cítí Jihočeši

„Těžko jsme se dostávali do té hry, kterou jsme si přáli. Vůbec jsme neměli trvalejší tlak, jen pár situací, kdy jsme kombinovali kolem vápna. Ale to bylo strašně málo na to, o co chceme hrát," líčí letenský zmar pro klubovou televizi Ladislav Krejčí mladší.