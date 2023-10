Dynamo přišlo ve Zlíně o vítězství v závěru. Je to zklamání, tvrdil trenér Zápotočný

„Je to zklamání,“ netajil po remíze 1:1 trenér Dynama Tomáš Zápotočný. „Vyrovnávací brance jsme rozhodně měli předejít. Zlíňané ale stupňovali v závěru tempo. Z tohoto pohledu je asi nerozhodný výsledek zasloužený,“ uznal.

Připustil, že ho trochu překvapilo, že ve zlínské sestavě chyběl křídelník Vukadinovič. Srbský rychlík nastoupil až po pauze a hru Moravanů po změně stran notně rozhýbal. „O přestávce jsme kluky v kabině upozorňovali, aby příliš nezalezli. Bylo pak hrozně těžké uskákat tolik centrovaných balonů do naší šestnáctky,“ litoval chyby v závěru.

Zápotočný věděl, že se nehrál nijak pohledný fotbal. „Oba týmy nutně potřebovaly body. Na hřišti tudíž panovala nervozita. K vidění bylo z obou stran dost chyb. Pro oko diváka to nebyl zrovna povedený duel. Bylo znát, kde se v tabulce oba celky nacházejí. Od svých fotbalistů jsem rozhodně čekal o něco víc kvality. Poté, co nám nevyšel vstup do sezony, nám ovšem chybí větší sebevědomí,“ mínil.