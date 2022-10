Eden versus Kuchta, derby emocí. Ustojí ostře sledovaný přeběhlík tlak?

Zelený přišel do Sparty z Jablonce celkem v klidu. Kuchta rozjitřil mnohem větší emoce. Na Letnou zamířil jen půl roku poté, co do Ruska odešel ze Slavie. „Kdo je Jan Kuchta? Těžko se mi hovoří o lidech bez vychování," reagoval striktně šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Čas ukáže, kdo udělal správné rozhodnutí," připojil méně kategoricky trenér Jindřich Trpišovský.