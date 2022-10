Špatná zpráva pro Spartu, opora Slavie je podle experta zpátky ve skvělé formě

Dá se ale čekat, že mezi tyčemi v nedělním derby dostane v týmu z Edenu právě Kolář. A celý tým bude řádně nažhavený. „Od toho tam má Slavia Zdeňka Houšteckého, ten to umí zbláznit. K tomu je tam Řehák, slávisti budou nabuzení. Ale pozor, aby to nebylo moc," usmívá se expert.

Když padne dotaz na to, koho by postavil v roli trenéra Slavie do stoperské dvojice, rozesmál se Bielik znovu. „Nepostavil bych nikoho, nejsem trenér Slavie," ukazuje sparťanské srdce muž, který odehrál hned dvě desítky soubojů se sešívanými. „Když, tak bych radil Spartě," směje se a věří, že se Sparta třemi výhrami v řadě zvedla.

„Byla vidět herní kombinace, pohoda směrem dopředu," pochvaloval si bývalý krajní obránce Letenských. A právě defenzivu vidí jako klíčovou pro to, aby Sparta v derby uspěla. „Otázka je, z čeho budou vycházet. Defenziva zatím není tak pevná, chci věřit, že to zvládnou. Že bude hrát ze zabezpečené obrany," tvrdí Bielik a věří, že to letenskému mužstvu bude fungovat i směrem dopředu. „Za dvě utkání dala Sparta devět gólů. V derby by mi stačilo, kdyby dala dva," dodává.