Emoce v Boleslavi: deset žlutých, jedna červená. Pro rozhodčí těžké, uznal Kozel

Bláznivý, divoký a turbulentní byl zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Libercem. „Mělo to grády od začátku do konce, pro trenéra to bylo těžké utkání,“ glosoval překotné dění na boleslavském stadionu a konečnou remízu 2:2 trenér hostí Luboš Kozel. Duel byl složitý pro trenéry, ale i pro mezi elitou začínajícího rozhodčího Daniela Vokouna, který řídil druhé ligové utkání v životě. Měl co dělat.

Foto: Vít Černý, ČTK Brankář Olivier Vliegen z Liberce a hlavní rozhodčí zápasu Daniel Vokoun.