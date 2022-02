Evropa je v kabině tabu. Sigma touží po elitní šestce, vnímá však i hrozbu bojů o záchranu

Kam se na jaře zařadí? „Bylo by alibistické říkat, že budeme spokojeni s prostřední skupinou. Proto se díváme nahoru. Kromě nezbytné kvality na první šestku budeme potřebovat i štěstí. Na druhé straně, musíme být strašně opatrní, abychom nebojovali o záchranu. Bodů máme málo. Byl by to veliký neúspěch," říká jasně Ladislav Minář, sportovní ředitel Sigmy .

Zdůrazňuje také, že Hanáci by se rádi dostali, co nejdále i v domácím poháru. O případné účasti v pohárové Evropě se ale v jejich táboře nemluví. „Absolutně to neřešíme. Jsme v pozici, kdy potřebujeme získat klid. Takže je nutné chytit začátek, posbírat body, nabrat sebevědomí. O Evropě se můžeme bavit, až případně budeme ve finále poháru, nebo dvě kola před koncem atakovat příčky, z nichž tam vede cesta," přidává se olomoucký trenér Václav Jílek.

Do jara Hanáci vstoupí s jedinou posilou, a to záložníkem Janem Navrátilem, který se po letech vrací domů ze Slovácka. „Jeho příchod měl svou logiku. Krajní hráče Zahradníčka a Hálu máme na marodce a trenéři chtěli, abychom přivedli zkušeného borce prověřeného ligou. To jsme jim splnili," vysvětluje Minář.

Za velkou devízu označuje fakt, že kádr se klubu podařilo udržet, byť zájem byl především o stopera Jemelku a spekulovalo se i o přestupu talentovaného Daňka do Slavie. „Na Vencu jsme měli konkrétní nabídku, ale odmítli jsme ji a upřednostnili sportovní hledisko. O Kryštofovi s námi nikdo včetně Slavie nejednal," podotýká.

Posílit by podle něj Sigma potřebovala hlavně ve středu pole. „Hledáme tam kreativního, tvořivého hráče, zkrátka dirigenta. Díváme se však i po stoperech. Někteří z našich mají vyšší věk a často je sužují zranění. No a v béčku výběr na tyto posty nemáme. Příchody však momentálně nejsou na pořadu dne. To až v létě," dodává Minář.