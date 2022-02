Myslím, že jsem se vrátil ve slušné formě. Další hostování už nehrozí, tvrdí olomoucký útočník Chytil

Velké zklamání prožíval před půl rokem olomoucký útočník Mojmír Chytil. V minulé sezoně na sebe výrazně upozornil, ale na začátku nové se překvapivě nedostal do užšího kádru Sigmy a putoval na hostování do Pardubic. Nerezignoval však, naopak na východě Čech pookřál a potvrdil to i v zimní přípravě. Na jaře by mohl patřit mezi hráče, co Hanáky potáhnou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Mojmír Chytil ze Sigmy Olomouc.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Byla to pro vás velká rána, když vás poslali do Pardubic? Ani ne. Tři kola jsem nebyl v nominaci na zápas, seděl jsem jen na tribuně. Chtěl jsem logicky hrát, a proto jsem hostování přivítal. Na druhé straně, byl jsem z toho smutný. Potřeboval jsem se však posunout dál. Nezabalil jsem to, snažil se dál pracovat, a když jsem se do užšího kádru nedostal, dohodli jsme se v klubu, že Pardubice budou pro mě v dané chvíli tím nejlepším řešením. Neřešili jste třeba i přestup z Olomouce jinam? Ne. To vůbec nebylo ve hře. Domluvili jsme se jen na půlročním hostování. Delší klub nechtěl. A proč zrovna Pardubice? Zájem měli největší. Krok to byl pro vás nepochybně správný. Souhlasíte? Určitě. První zápas jsem ještě začal na lavičce, do hry jsem se dostal v 65. minutě, a od té doby jsem nastoupil ve všech od začátku. Trenér mě tam zkoušel na různých pozicích, třeba i na křídle, což pro mě není úplně typické. V podstatě mi ale bylo jedno, kde hraji. Snažil jsem se odevzdat týmu všechno, co šlo, pomoci mu a myslím, že se mi to povedlo z křídla, když jsem hrál pod hrotem i na hrotu. Kde vám to sedí nejvíce? Těžko říct. Asi na hrotu. Na křídle nebo na desítce má však člověk zase více prostoru a hraje čelem k bráně. Na hrotu jste k ní vesměs zády. Je to tam složitější. Neodcházelo se vám z Pardubic těžce, když se vám tam tolik dařilo? Ne. Vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Od začátku, jak už jsem řekl, bylo jasně dáno, že to bude jen na půl roku, že musím makat, abych se později prosadil do sestavy v Sigmě. Nebojíte se, že se vám stane totéž, co na začátku sezóny? Myslím, že jsem se vrátil ve slušné formě. Necítím, že bych měl někam zase odcházet. Příprava vám sedla, hlavně když jste vepředu nastupoval společně s Antonínem Růskem. Tým by mohl z vaší vzájemné spolupráce hodně profitovat. Vnímáte to stejně? S Tondou si na hřišti rozumíme. Výhodou je vzájemná variabilita. Oba můžeme být na hrotu i pod ním. Bude však jen na trenérovi, jak to poskládá. Zápasy v přípravě na Maltě vyšly všem, nikdo nepropadl. Je pro něj tedy příjemné, když má z čeho vybírat. Na druhé straně, asi pro něj bude těžké, složit základní jedenáctku, která vyběhne v sobotu na trávník proti Jablonci. Konkurence je velká. Já ji ale vítám. Můžeme se díky tomu zlepšovat a hrát prostě budou ti, v daném období s nejlepší formou. Podzim pro Sigmu výsledkově nedopadl dobře. Příprava naznačila, že byste mohli jít nahoru. kam až byste to mohli dotáhnout? Pár bodů máme na první šestku, moc nám jich ale nechybí ani k baráži o záchranu. Rozhodně se ale díváme nahoru. Boj o šestku bude náročný, na Maltě jsme však ukázali, že máme na čem stavět. Když to přeneseme do ligy. mohli bychom uspět a tu šestku udělat. FORTUNA:LIGA Hanáci zakončili turnaj výhrou, Tipsport ligu ovládla Mladá Boleslav

