Experti o ataku Chorého: Hloupost, chtěl provokovat

„Viděl jsem vědomé podražení. Tomáš Chorý chtěl vyprovokovat gólmana, ukázat, že je na hřišti. Je to trochu psychologická válka. Známe Tomáše Chorého, že podobné excesy má, nebylo to ale nic brutálně zákeřného, že by Trmala doskluzoval. Určitě se řešila i možná červená, nejsem si ale jistý, že by za tohle měla být. Žlutá však stoprocentní,“ hodnotí Mikolanda.