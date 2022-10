Experti před derby: Zkušená Slavia a Sparta ve formě. Když rozhodne Kuchta? Možná spadne Eden

Na dotazy odpovídali ligový mistr se Slavií Daniel Pudil, pětinásobný vítěz nejvyšší české soutěže v dresu Sparty Tomáš Jun a bývalý trenér Plzně či reprezentace U21 Karel Krejčí.

Jak derby dopadne a co od něj očekávat?

Daniel Pudil: „Lehce se přikláním ke Spartě, která jde v posledních týdnech výkonnostně nahoru. V součtu se středečním MOL Cupem dvanáctkrát za sebou nepohrála a v posledních třech zápasech nastřílela dohromady patnáct gólů. Její forma je teď lepší než u slávistů, kteří navíc mají spoustu zraněných. Někteří se uzdravují a vracejí se zpátky, ale pořád je to málo na to, aby Slavia mohla stoprocentně čelit Spartě. Proto víc věřím jí."

Tomáš Jun: „Myslím, že to bude remíza, ale samozřejmě přeji Spartě, aby o gól zvítězila. Slavia nehrála poslední zápasy nejlépe, naopak Sparta se zvedla a formu má. Na druhou stranu se hraje v Edenu, takže tam se misky vah převažují na stranu domácích. Očekávám tedy remízu."

Karel Krejčí: „Aktuální forma sice mluví pro Spartu, která v lize poprvé a zatím naposledy prohrála už v úvodním kole, ale mírným favoritem je pro mě Slavia. V derby jí může hodně pomoct domácí prostředí a zkušenosti z pohárů. Sparťané je nehrají a mají volné ruce směrem k domácím soutěžím, ovšem na nedostatek konfrontace s mezinárodním fotbalem mohou ve velkých zápasech doplatit. Očekávám vyrovnané derby, které může rozhodnout jediný gól."

Kdo může být hvězdou zápasu?

Daniel Pudil: „Derby může rozhodnout třeba sparťanský útočník Honza Kuchta. Na druhou stranu, v Edenu ho nejspíš čeká peklo. Slavia mu dala obrovskou šanci a on jí pomohl k titulu i do pohárů, díky ní se navíc dostal do reprezentace. Slávističtí fanoušci mu určitě nezapomenou, že upřednostnil návrat do Sparty. Nicméně když se bude soustředit sám na sebe, bude pro Letenské hodně platný. Slávisté si na něj budou muset dát hodně velký pozor."

Tomáš Jun: „Nikoho bych nevypichoval. Oba mančafty jsou týmové a nemyslím si, že někdo je extra lídr a dokáže rozhodnout zápasy sám. Podstatné bude, kdo se lépe připraví a ukáže se více jako tým. A kdyby rozhodl Jan Kuchta? Mně by se to líbilo. Možná by spadnul Eden. Už je to hráč Sparty, ale je jasné, že atmosféra vůči němu nebude příjemná.“

