Derby jsem před pohárem měl v hlavě, netají Priske. Co v Edenu očekává od Kuchty?

Dánský kouč nasadil silnou sestavu a Letenští si v Domažlicích s chutí zastříleli. První dvě branky dal do 18. minuty Čvančara, který se vrátil do hry po odpykání disciplinárního trestu, dvakrát se za třetí tým ligové tabulky trefil i stoper Vitík.

Bohužel to tak v poháru bývá, že tým z nižší soutěže, který objektivně nemá takovou kvalitu jako favorit, jde do zápasu s tím, že bude hrát tvrdě. Co mě mrzí, je incident Honzy Fortelného ke konci utkání (byl vyloučen za oplácení). Ukázalo se, co se stane, když na chvíli ztratíte klid, což by se stávat nemělo. Hráči musí zachovat chladnou hlavu. Jinak jsem moc rád, jak kluci k utkání přistoupili.