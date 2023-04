Fanoušci Jablonce? Vyhrožovali i zabitím, vysvětluje tvrdý zásah pořadatelů jednatel agentury

„Je nám líto, co se stalo, a netěší nás to. Nicméně ta situace nevznikla zničehonic. Video ze sociálních sítí má přes 20 vteřin, ovšem celá ta událost trvala hodinu. Podle mých informací byl problém už od chvíle, kdy skupina jabloneckých fanoušků přijela. Byli agresivní a vyhrožovali, třeba i zabitím," popsal pro Sport.cz jednatel bezpečnostní agentury Schwarz.

„Daný fanoušek vyrval sedačku a pokusil se ji hodit na hřiště, ale zabránila tomu ochranná síť. Jinak by se mu to asi podařilo," uvedl Schwarz. „Incident eskaloval o přestávce, kdy ho kluci chtěli vyvést. Jednoho kousl do nohy a kopl mezi nohy, ležel na zemi a kladl odpor. Každopádně ty rány od ochranky do zákroku rozhodně nepatřily, bylo to přes čáru. Proto jsme s dvěma kluky skončili."