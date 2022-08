Fanoušci na mě mohou útočit, jsem připravený. hlásí Priske. Za hráči ale stojí

Řekl jsem jim, že nikdo z nás není rozhodně spokojený. Co se teď děje, zkrátka není akceptovatelné. Všichni v klubu musí dále tahat za jeden provaz. Uvědomujeme si, že fanoušci jsou na nás naštvaní, budeme kritizovaní, přesto musíme všichni společně pracovat. Na situaci, do které jsme se dostali, je jen jeden lék, a to tvrdá práce. Očekávám ji od hráčů každý den. Naše chování po zápase je signál pro fanoušky. Chtěli jsme dát najevo, že akceptujeme negativní názory a jejich nespokojenost. Je to fér reakce po výsledcích, které jsme předvedli. Mohou útočit i na mě, jsem na to připravený. Za výsledky jsem odpovědný. Chci však ujistit, že hráči odvádějí maximum. Chodí každý den do tréninkového centra dřív, než musí a odcházejí později, než by měli. Tomáš Rosický pracuje dnem i nocí. Jedinou cestou z této situace je týmový duch. Děkuji fanouškům, byli úžasní a určitě je budeme potřebovat i příště. Mají právo být kritičtí.