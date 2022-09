Fanoušci Sparty už běsní. Nikdo nemá osm nových hráčů v základu, žádá Priske o čas

Vyhlásili útok na titul, sérií remíz se ovšem plány drolí už během září. Ani dvougólový náskok jim nestačil, znovu nevyhráli. Letenští mají pod vedením Briana Priskeho po úvodních osmi kolech jen 13 bodů, za posledních 16 let měli horší bilanci pouze v sezoně 2019/20 (11 bodů).

Nevkládám energii do toho, abych pojmenoval naši situaci, jestli jde třeba o stres... My jsme Sparta a musíme vyhrávat. Všichni dělají maximum a všechna poslední utkání jsme měli vyhrát. Šanci na vítězství jsme měli i v Teplicích. Naším největším problémem je rozhodování v klíčových okamžicích. Měli jsme zápas rozhodnout třetím gólem, což se bohužel nestalo. Rozhodování v klíčových situacích je věc, která nám dělá problém.

Ale co třeba druhý gól... Nechyběla hráčům před ním koncentrace?

O tom právě mluvím, šlo o chybu v rozhodování v klíčových situacích. Podobné klíčové góly jsme inkasovali třeba také ve Stavangeru či v Jablonci, kde jsme se právě v daný okamžik špatně rozhodli. Co se týká snahy hráčů, nevidím problém. Pokaždé hrajeme na výhru. Hráči se důležitých okamžicích prostě musejí rozhodovat lépe, na tom teď s realizačním týmem musíme pracovat.

Hned po jednom individuálním tréninku jste do branky postavili Matěje Kováře, který přišel na hostování z Manchesteru United. Jak jste s jeho výkonem spokojený?

Přivedli jsme ho v posledních minutách přestupového období proto, aby hrál. Učinili jsme tak, jelikož si myslíme, že je lepším brankářem než ti, co v týmu máme. Samozřejmě podmínky pro první Matějův start nebyly ideální. Šlo o těžké rozhodnutí, jelikož Dominik Holec měl v posledních zápasech dobrou formu. Pro Kováře to rozhodně nebyl jednoduchý zápas. Inkasované góly si ještě vyhodnotíme a můžeme se o nich bavit. Musíme ale říct, že při jeho rozehrávce a zákrocích jsem byl klidný, protože také on působil klidně.