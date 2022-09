Sparta ztratila dvoubrankový náskok. Všechno to vezmeme a zahodíme pryč, lituje Jankto

Sparta začala dobře, vedla 2:0, jenže ještě do poločasu Teplice dokázaly snížit. Jankto byl ze hry stažen v 76. minutě, krátce na to domácí vyrovnali.

Jakub Jankto otevřel skóre zápasu, což pro něho znamenalo první trefu v rudém dresu. „Byla to dobře nacvičená akce, celý týden jsme podobné zkoušeli. Dopředu jsme hráli dobře, bylo tam hodně brankových možností. Zejména v první půli se nám dařilo, konečně to v ofenzivní fázi vypadalo, jak by mělo. Bohužel si to celé pokazíme a zahodíme pryč..."