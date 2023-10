FANTASY: Švancara doporučuje plzeňské hrdiny ze Záhřebu

GLOSA: Plzeň ukázala vyzrálost. Postup po dalším kole by byl sen

Zatímco Sparta má za sebou papírově lehčí polovinu základní skupiny Evropské ligy, Plzeň už to nejhorší včetně výjezdu do Astany a na půdu Dinama Záhřeb zřejmě potkalo. O to více cenný je zisk devíti bodů, který dává Viktorii výbornou pozici pro boje o postup do vyřazovací části Konferenční ligy. A nutno dodat, že Západočeši v Chorvatsku ukázali, že velké zápasy hrát umí.