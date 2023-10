Chorý hrál jako Olatunji. Devět bodů je nad plán

Záhřeb (od našeho zpravodaje) - Chorý už před utkáním věděl, že zápas s Dinamem bude hodně o soubojích či aktivním bránění. „Nezažil jsem to poprvé. Trenér mi připomněl, že jsem v podobné roli hrál jednou na soustředění. Za Spartu tohle hrál Victor Olatunji a vyházelo jí to, akorát mělo Dinamo brejky, které využilo. My jsme si s tím poradili, dokázali jsme se zatáhnout pod balon a Záhřeb neměl ze hry prakticky nic,“ říká vytáhlý útočník.

Byl to nakonec on, kdo rozhodl o třech bodech pro Viktorii. V 69. minutě se postavil k pokutovému kopu a střelou doprostřed brány vsítil jediný gól utkání. Na svou chvíli si ale musel počkat, rozhodčí totiž ještě faul na Robina Hranáče konzultoval s kolegy u videa.

„Máme za sebou dva těžké zápasy venku. Teď se musíme soustředit na to, co bude. Kvalitně zregenerovat. Je to samozřejmě nad plán, je super, že tak těžkou skupinu vedeme. Kdyby to někdo řekl před začátkem, tak tomu nevěřím,“ culí se Chorý a dodává, že výhra v Záhřebu je důležitá nejen pro klub, ale rovněž pro český koeficient.