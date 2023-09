FANTASY: Švancarova smělá rada, věří gólmanovi, který bude čelit Slavii

„Tentokrát jsem se zamyslel, kdo by mohl být nejlepší gólman. Jak v tomto kole, tak celkově. Tipuji, že by jím mohl být Tomáš Grigar,“ doporučuje Petr Švancara strážce teplické svatyně.

„Grigar je zkušený gólman. Přijde spousta fanoušků z obou stran, měla by být výborná atmosféra. Teplice budou potřebovat štěstí, bez kterého nemůžete v takovém zápase uspět. A také Grigarovy zkušenosti. Může pro ně být klíčový,“ vysvětluje poradce.

„Věřím, že by se na Grigara dalo dobře vsadit. Mohlo by to vyjít, já dávám v tomto kole Grigara,“ culí se Švancara.