Nebyla v síti díra? Varfolomejev parádní trefou zaskočil i spoluhráče

„Myslel jsem, že to šlo do boční sítě. Musím se podívat, jestli tam nebyla nějaká díra,“ zažertoval útočník Slovanu Michael Rabušic. „Trefil to neuvěřitelně. Fakt jsem ani nevěděl, že je míč v bráně… Ale střelu má výbornou, což už na tréninku několikrát potvrdil. Trefil to teď fakt parádně,“ pochválil talentovaného defenzivního záložníka Rabušic.