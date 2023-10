FANTASY: Záložní řada z Plzně se vyplatí, radí Zelenka. Švancara našel kapitána

„Hodně se ve Fantasy lize řeší záložní řada. I já s ní mám asi největší problém. Logicky tam chcete gólové hráče, co mají čísla, kteří by přinášeli hodně bodů. Takoví jsou ale hodně drazí a nemůžete použít všechny z jednoho týmu,“ předesílá Luděk Zelenka.

„Myslím, že klidně celá řada by se dala postavit z Plzně - a přinášela by vám body. Já k ní přidal ještě Kalabišku. Je gólový, ale teď ještě musí hrát dobře také jeho Slovácko. Což je dobrý příklad - je to hodně o výběru zrovna úspěšného týmu a zároveň i úspěšného hráče,“ usmívá se Zelenka.

„Myslím, že by nebyl špatný třeba Abdullahi Tanko z Baníku. Má fazonu. Není tam dlouho, ale proč ne. Je to můj nápad, že by směrem k nám přinášel body. Je to sice cizinec, ale podle mě by byl i v reálu skvělý kapitán,“ navrhuje Petr Švancara.