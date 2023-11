FANTASY: Zelenka rozebírá Mladou Boleslav, Švancara doporučuje Chytila

„Dává mraky gólů, ale taky jich hodně dostává. Vůbec tak nevolám do sestavy jejich defenzivní hráče. Je těžké u nich očekávat čisté konto, navíc ani nejsou góloví jako třeba sparťani,“ avizuje Luděk Zelenka.

„Zato vpředu je o co se opřít. V nejlepší desítce ve Fantasy lize je Daniel Mareček, toho by chtěl mít asi každý. Navíc je i docela dostupný. Naopak Vasil Kušej je za 8,3 milionu hodně drahý. Předpokládám však, že bude dál dávat góly a moc nepustí do sestavy další ofenzivní hvězdy jako Hilála či Jawa, kteří tak budou mít menší minutáž,“ pokračuje bývalý útočník.