Trpišovský: Rotace se nám vyplatila. Chytil je hybridní hokejista

Líbil se vám výkon vašeho týmu?

Mám z něj radost, byl vyspělý, komplexní. Týmově i individuálně jsme podali velice dobrý výkon. Není žádný hráč, ze kterého bych byl zklamaný. To byl základ pro to, že jsme tu utkání zvládli ideálně, tedy za tři body a bez obdrženého gólu. Všichni dobře pracovali.

Motivovalo vás, že Sparta a Plzeň v odpoledních zápasech před vámi prohrály?

Kluci to věděli. Měli jsme klasický zápasový den. Dopoledne jsme měli video a rozcvičení, po obědě jsme byli na stadionu. V posilovně máme televizi, takže někteří hráči první poločas sledovali, pak i v autobuse. V dnešní době to stejně všichni sledují na telefonu, i kdybyste jim to zakázali. Ale i kdyby to předtím odpoledne dopadlo jinak, nic by se pro nás neměnilo. Z hráčů jsem cítil hlavně hladovost. Vyplatila se nám rotace v týmu, hráči, kteří nastoupili, měli energii a chuť.

V zápasech proti Bohemians se vám v poslední době daří. Čím to?

Doufám, že jste to teď nezakřikli. Nevím, těžko říct. Ale přičítal bych to trochu tomu, že když se vám podaří někoho dvakrát nebo třikrát porazit, tak si na něj pak víc věříte. A soupeř na vás naopak moc ne. Podobné to bylo s Hradcem v minulé sezoně, kdy jsme s nimi dvakrát nevyhráli, a pak jsme cítili, že si na nás víc věří. Další věc je, že nám soupeřův styl vyhovuje. Daří se nám eliminovat sílu Bohemky a nepouštět ji do brejků. Máme i štěstí, že dáváme první gól, až na jarní zápas v poháru, kdy jsme ho museli otáčet. A taky tu bylo výborné hřiště, čistý čas byl vysoký, to vše fotbalu pomůže.

Je lepší při hře do hlubokého bloku Sparta, nebo Slavia Příspěvek z pořadu Přímák Video : Sport.cz

Zdálo se vás, že vás zápas ani moc nebolel. Cítil jste to podobně?

Třeba Proviho (Lukáše Provoda) bolel hned první souboj s Köstlikem (Daniel Köstl). Ale musím soupeře pochválit, Bohemka udělala velký kus cesty k fotbalovosti a její zápasy jsou zajímavé. Má podle mě nejsilnější kádr za poslední dobu, všichni hráči v ní jsou dobří. Ještě bych dodal, že tu byl dobrý rozhodčí (Karel Rouček), který pouštěl situace, u kterých jsme zvyklí, že se pískají. Hráč upadne, automaticky se píská. On to dobře vyhodnocoval. Hráči po čtvrt hodině poznají, že to musejí víc uhrát, a ne ležet. A jak už jsem zmínil, myslím, že jsme hráli dobře.

Poprvé za áčko Slavie nastoupil Sheriff Sinyan, který přišel v létě zraněný. Jde vše podle plánu?

Ano. U něj byl předpoklad, že bude tři měsíce mimo, protože dva roky nehrál fotbal, přišel s natrženým lýtkovým svalem a měl i problémy s achilovkou. Kondiční trenéři a fyzioterapeuti s ním odváděli každý den neskutečnou práci, sledoval jsem to, každý den s ním hodinu nebo dvě pracovali. Dali jsme si tři měsíce s tím, že pak ho začneme postupně zatěžovat. Tady hrál na šestce (defenzivní záložník), což je jeho původní post. Do čtyřiadvaceti na něm působil, pak se přesunul na stopera. Počítám s ním na stoperský post, případně na dostřídání do středu hřiště, kdy je nesmírně fotbalový. Má obrovský přehled. Nastoupil po dvou letech zdravý, v Molde dohrával čtyři nebo pět zápasů zraněný. Když jsem viděl video, byl jsem zděšený. Šli jsme do risku, uvidíme, jak to půjde dál. Když bude zdravý, tak takhle komplexní hráč tu dlouho nebyl. Ale bude to o jeho zdraví. Zraněními je protkána celá jeho kariéra, na druhou stranu působil na umělkách. Věříme, že přechod na přírodní trávy mu pomůže.

Potěšilo vás, že se trefil právě Mojmír Chytil, který v první půli zahodil obrovskou šanci?