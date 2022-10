Fotbal hezký, ale je to k ho*nu. Kováč byl po další prohře ostrý jako břitva a po podzimu chce posílit

„Připravovali jsme se na něj poctivě, ale on prostě přesně ví, kde má stát. To, že nám dal tři góly, je čistě naše blbost," zlobil se obránce Martin Chlumecký, který právě s brněnským kapitánem svedl mnoho soubojů, jelikož nastoupil na pozici stopera.

„Řezníček má na kontě devět gólů. My máme na hrotu Pavla Černého, který je pro nás sice v mezihře hrozně důležitý, ale za dvanáct zápasů se netrefil ani jednou. V tom je problém, dneska jsme jednoduše dostali lekci z efektivity," opřel se do střelecké nemohoucnosti zkušeného útočníka Kováč. Nit ale nenechal suchou ani na dalších hráčích. „Čekáme více i od ostatních, hlavně od těch, kteří již mají něco odehráno, například od Zahrady (Tomáše Zahradníčka, pozn. red.)," dodal bývalý reprezentant, který v kariéře proslul hlavně poctivou defenzivní hrou.

Jaký to kontrast oproti jeho svěřencům, kterým právě důraz ve vlastní šestnáctce zoufale chybí. „Je to celé o práci, prostě dril. Do zimy musíme udělat ještě nějaké body, máme na to tři zápasy a pak potřebujeme získat hráče, kteří podobné situace budou zvládat," naznačil Kováč personální změny.