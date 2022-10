Van Burena mažu z telefonu, vzkázal Horejš. V týdnu měl pohovor s Peltou

„Měli jsme spolu obrovský vztah. Když Mick přišel do Budějovic, tak se zranil a jezdili jsme spolu hodně na kole a dost jsme se sblížili. Přeju mu, aby se mu dařilo, teď má i dobrou sezonu, ale tentokrát si to mohl nechat na jindy," poznamenal smutně Horejš.

Za Liberec nastoupilo hned kvarteto jeho bývalých svěřenců. Vedle Van Burena i Talovjerov, Mészáros a Rabušic. Pátým mohl být i Valenta, ale ten v týdnu onemocněl. „Kluků bylo hodně, ale teď jsou jinde a jsem rád za moje současné hráče. Mrzí mě hodně, že jsme utkání nezvládli. Musíme se zvednout a makat dál. Horší by bylo, kdybychom na tom byli herně špatně, to by už asi bylo těžký. Bavíme se spolu o tom a myslím, že i hráči cítí, že se to už musí zlomit. Jen tomu musíme jít trochu víc naproti, příště situace vyřešit trochu jinak a snad nám to už přinese body, které nutně potřebujeme," věřil Horejš.