FOTBAL ONLINE: Sparta hraje o sebevědomí v Teplicích! Divoké přestřelky zvládly Plzeň i Brno

Fotbalisté Plzně vstoupili do zápasu na hřišti Olomouce aktivně a v 10. minutě po nedůrazu v obraně Hanáků zakončil do prázdné branky Tomáš Chorý. Hosté se však z vedení neradovali dlouho, už o tři minuty později nedal Staňkovi šanci Mojmír Chytil a srovnal na 1:1. Obhájce titulu si však ještě do poločasu vzal náskok zpět. Po zákroku na Chorého kopali hosté penaltu a sám faulovaný fotbalista svou druhou brankou zajistil Plzni poločasový náskok 2:1.