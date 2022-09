Bílek: Co můžu hráčům vytknout? Dělali, co mohli, ale na Barcelonu nestačili

Zápas byl pro všechny obrovskou zkušeností. Po losu zavládlo nadšení, jsme moc rádi, že jsme se dostali do takové skupiny. Bylo každopádně složité uhrát v Barceloně dobrý výsledek. Jsem ale rád, že kluci dokázali vyhrát českou ligu a dostali se do Ligy mistrů. Už tohle je obrovský úspěch. Základní skupina je trochu nadstavba, těžko hráčům budu něco vytýkat.

Vyčetl jsem mu to. Hrály se poslední vteřiny první půle, zahrál situaci fotbalově... Škoda, že jsme nekopali penaltu. Byl to ale faul od Mosquery. Kdyby zahrál chytřeji, měli bychom penaltu a soupeř by šel do deseti. Šance na dobrý výsledek by byly větší.