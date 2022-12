Fotbalista Svozil prodloužil smlouvu s Ostravou

"Strašně si vážím toho, že mi Baník i přes to nepříjemné zranění nabídl novou smlouvu. Já osobně cítím, že jsem ještě klubu nevrátil a neodvedl vše, s čím jsem tu šel. Doufám, že se co nejrychleji vrátím na hřiště, cítím se už dobře a v tréninku dělám už prakticky vše bez omezení," řekl Svozil, který by se měl v lednu zapojit do společné přípravy s týmem.