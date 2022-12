PŘÍMÁK EXTRA: Snad se Mbappé nezblázní, pro fotbal by to byla škoda

Někdejší reprezentační kouč zároveň upozorňuje, že žádný z postupujících nemusel v osmifinále otáčet skóre, ač v některých případech nebyli daleko od inkasování branky. Platí to například o Anglii. „Než dali první gól, byl to za mě fotbal bez nápadu," kritizuje trenér.

A to je Mbappému stále teprve 23 let. „Snad se nezblázní, pro fotbal by to byla škoda," říká Karel Jarolím. 66letý expert také oceňuje počin Oliviera Girouda, který vstřelil svůj 52. reprezentační gól a posunul se tak v historické tabulce francouzské reprezentace před Thierryho Henryho. „Bylo vidět, že když střídal, (trenér) Deschamps mu skočil kolem krku. Zřejmě to prožívají spolu," dodává Jarolím.