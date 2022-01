Fotbalisté Bohemians zahájili přípravu i s novou posilou Marečkem

Na startu přípravy disponují "Klokani" 27 hráči do pole a čtyřmi brankáři, což se však může změnit. "V přestupním období zítra nemusí platit to, co dnes. Očekávat se dají pohyby jak do Bohemky, tak i směrem ven. S některými hráči řešíme prodloužení smluv, jiným hledáme větší herní vytížení," prohlásil sportovní ředitel klubu Miroslav Držmíšek.