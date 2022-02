Fotbalisté Hradce Králové získali z druhé ligy chrudimského útočníka Rybičku

Rybička se k "Votrokům" připojil krátce před odletem na soustředění do Turecka. Zasáhl tam do všech tří přípravných zápasů. "Je to kvalitní hráč z regionu, prověřený druhou ligou. Rozumí si s míčem, cítí fotbal, má výbornou předfinální a finální fázi. Věřím, že jeho příchod zvýší naši ofenzivní údernost," řekl sportovní ředitel královéhradeckého klubu Jiří Sabou.