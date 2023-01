Fotbalisté Pardubic zahájili přípravu i s hráči, jejichž příchod se dolaďuje

Do tréninku se nezapojil osmatřicetiletý kapitán Jan Jeřábek. Defenzivní záložník zmeškal kvůli zranění celou podzimní část a nyní se připravuje individuálně. Na hostování do druhé ligy odešli Jan Halász (Chrudim) a Petr Kurka (Varnsdorf).

"Tento týden se do čtvrtka budeme připravovat dvoufázově, střídáme hřiště a posilovnu, soustředíme se na kondiční složku. První týden završíme zápasem v Plzni. Měli bychom hrát na přírodní trávě, to je v tomto termínu velké plus. Potřebujeme si vyzkoušet nějaké prvky, které chceme do hry postupně dostávat, a budeme pamatovat na to, že je třeba se vyvarovat zranění," uvedl asistent trenéra David Mikula.