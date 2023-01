Slavia začala trénovat, Trpišovský si přeje do odletu do Portugalska tři posily

Slávisté absolvují první část lednové přípravy doma, 10. ledna se vydají na soustředění do Portugalska. „Do odletu bychom byli rádi, kdyby nás ještě tři hráči doplnili," prohlásil Trpišovský pro klubový web.

Očekává se, že jednou z nových akvizic bude krajní bek či záložník David Pech z Mladé Boleslavi. Sešívaní moc prahnou i po útočníkovi Mojmíru Chytilovi z Olomouce, jehož přestup se ale trochu komplikuje. Zajímají se i o mladého útočníka Emmanuela Yeboaha z Kluže. Ve hře může být i někdo další. Slavii už chybí ofenzivní rychlík Yira Sor, jenž přestoupil do Genku.

Slávisté se poprvé v novém roce znovu sešli v Edenu a zahájili společnou přípravu na jarní část sezony. 💪 Co sešívané čeká v nadcházejících týdnech prozradil trenér Jindřich Trpišovský. 🗣️ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 2, 2023

Trpišovského potěšilo, že se do tréninku zapojili i hráči, kteří se vrací po zranění. „Petr Ševčík byl v plném týmovém tréninku, je absolutně zdravý. Ivan Schranz absolvoval týmový trénink, ale jsou tam omezení ve hře hlavou. Ještě se to bude testovat, ale je v plném tréninku, potřebuje to čas. Aleš Mandous trénoval. Honza Bořil absolvoval první kompletní trénink s týmem. Tam to bude otázka ohledně kumulace zátěže, co bude moct absolvovat," popsal kouč červenobílých.

Z hostování se do přípravy z Liberce vrací ofenzivní univerzál a s devíti góly druhý nejlepší střelec ligy Mick van Buren a stoper či defenzivní záložník Maksym Talovjerov. „Mick podával skvělé výkony v Liberci, je produktivní, patřil k nejlepším ofenzivním hráčům v lize. Ví, co Slavia znamená, prokázal velký progres. Maksym byl pravidelný člen základní sestavy, proto do Liberce odcházel. Podával vyrovnané výkony a my jsme v defenzivě měli některé hráče zraněné. Dohoda s ním od léta je taková, že se po půl roce vrátí na přípravu a pak uvidíme, co dál," podotkl Trpišovský. Společně s nimi se vrátil do Edenu ze Slovanu i brankář Jan Stejskal.

Šanci ukázat se v áčku dostane i mladý stoper Denis Halinský, který na podzim hostoval ve Vlašimi. „Denis je zajímavý hráč, kterého se nám podařilo získat v létě. Měli jsme na něj doporučení už před rokem, v mladém věku začal hrát druhou ligu. Jeho typologie a herní styl by do budoucna mohl být vhodný pro Slavii. Uvidíme, jaká bude jeho cesta dál, chceme ho vyzkoušet. Jde o to, aby viděl ty nároky, může mu to pomoct se zlepšit," mínil hlavní slávistický stratég.

Kapitán absolvoval první kompletní trénink s týmem 🔋 ©️🔙 pic.twitter.com/MnmEKIQxcw — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 2, 2023

Zatím mu chybí stoper David Hovorka, jenž se zotavuje po těžkém zranění kolena, a defenzivní univerzál Tomáš Holeš, kterého problémy se šlachou dohnaly až k operaci. Tu podstoupil na konci listopadu, nyní začíná trénovat.

„Doufáme, že se to bude rychle hojit a během února by se mohl připojit k týmu. V individuálním režimu je i David Hovorka. Pokud to všechno dopadne, tak by se během února mohl připojit k týmovému tréninku a v březnu už absolvovat nějaké zápasy. Zbytek týmu je v pořádku," informoval Trpišovský.