FK Jablonec

Pražané sice měli podle očekávání převahu, do gólových šancí je ale jablonecká defenziva moc nepouštěla. V 41. minutě ale dostali slávisté velkou možnost na otevření skóre. Jurečka opakovanou střelou po přímém kopu lehce zasáhl ve vápně do ruky Čanturišviliho a sudí Černý po dlouhé konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace nařídil penaltu.

O chvíli později bylo s hosty ještě hůře. Po ztrátě na útočné polovině postupoval do brejku Jovovič, který vysunul do vápna Pleštila a ten z úhlu přehodil brankáře Koláře. Čtyřiadvacetiletý hráč skóroval poprvé v sezoně a po jarním hostování v Teplicích se v soutěžním duelu trefil za Jablonec po dvou letech. Hosté mohli ještě do pauzy srovnat, Tijani v dlouhém nastavení zblízka překonal Hanuše, ale videorozhodčí odhalil předchozí ofsajd Jurečky.