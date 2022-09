Fotbalisté Sparty na kolečku hanby. Hráče to dorazí, varuje legenda

Hostem ve studiu je bývalý vynikající záložník Sparty a vicemistr Evropy 1996 Martin Frýdek. Ten vzpomíná, že když už jeho generace předvedla podobný výkon jako současní sparťané proti Zlínu, raději se s týmem rychle pakoval z trávníku do šatny.

„V televizi to možná není slyšet, ale když se vám nedaří a jdete si třeba pro balon, tak ty nadávky slyšíte. Priske chce asi tím kolečkem ukázat soudržnost, i když se nedaří," komentuje pozápasové dění na letenském pažitu Frýdek.

Samozřejmě by si přál, aby Sparta doma soupeře jako je Zlín přejela a slavila tři body. Když už se jí to nepovedlo, lituje hráče, co museli po duelu podstoupit.