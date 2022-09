Fotbalisty Hradce posílil útočník Koubek, do Bohemians 1905 míří Prekop

Dvaadvacetiletý Koubek, jehož otec František hrál za "Votroky" v 90. letech, nastoupil v lize ke 40 duelům, v nichž vstřelil čtyři branky. "Jedná se o 188 cm vysokého útočníka, který má při svém mládí již značnou ligovou zkušenost. Je gólový, svým pohybem umí být nepříjemný pro soupeřovu obranu, typologicky je podobný Danu Vašulínovi. Je to hráč, který je týmový, zároveň má potenciál, charakter a je zde velký předpoklad toho, že bude i nadále výkonnostně růst," uvedl sportovní ředitel Hradce Jiří Sabou.

Čtyřiadvacetiletý Slovák Prekop si v české lize připsal 30 startů bez gólové trefy. Stejně jako Koubek v Bohemians také on zasahoval v Hradci Králové do většiny utkání z lavičky. "Erik byl opakovaně nespokojený se svým herním vytížením a projevil touhu z Hradce odejít. Proto jsme se rozhodli umožnit mu přestup do celku Bohemians Praha 1905," prohlásil Sabou.