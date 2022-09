Hradec a brutální? Ne. Každá karta má svůj příběh, vysvětluje Koubek

Hradec Králové obdržel v sedmi odehraných kolech už čtyři červené karty a jen Jablonec si vysloužil o jednu více. Východočeši však přidali 25 žlutých, a sahat rozhodčího do kapsičky tak viděli nejčastěji ze všech ligových týmů.

„Být to karty za řečnění, budu v kabině velmi razantní. Ale každá měla svůj příběh. Dovolím si tvrdit, že dvě byly velmi přísné a možná i zbytečné. S vyloučením mladého Gabriela na Slovácku se nesmířím. Karty prostě nemůžeme hodit do jednoho koše, každá má jiné zabarvení právě příběhem, i když jsou všechny červené," přemítal Koubek po nedělní remíze 0:0 s Baníkem Ostrava .

Koubek nesouhlasí, že by statistiky vypovídaly o tom, co se reálně děje na hřišti. „Jsme brutální? Nejsme. A abychom na základě čísel říkali, že to Hradec řeže? Tak si ty červené promítněme," vyzývá kouč.