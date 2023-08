Fotbalisty Karviné posílil bývalý kapitán Českých Budějovic Čavoš

"Už jsem cítil, že to chce změnu. Chtěl jsem něco nového, a když se poštěstí, třeba i zahraničí. To nakonec nevyšlo. S vedením Karviné jsem byl dohodnutý, že v tom případě půjdu sem. Během tří dnů bylo hotovo a já se moc těším zpátky do kabiny a na hřiště," uvedl Čavoš.