Fotbalisty Olomouce posílil záložník Zorvan

"Filipa jsme měli v hledáčku delší čas. Na jaře patřil v dresu Karviné k nejlepším hráčům. Vidíme v něm potenciál pro naši záložní řadu, on sám navíc do Sigmy chtěl. Věříme, že u nás bude úspěšný," řekl pro klubový web sportovní ředitel Olomouce Ladislav Minář.

Po sestupu s Karvinou do druhé ligy měl Zorvan o dalším angažmá jasno. "Hned jsem věděl, že do Olomouce budu chtít přestoupit. I když se otevíraly další možnosti, tak jsem už nad ničím jiným nepřemýšlel. Jsem přesvědčený, že je to správný krok. Chtěl bych hrát co nejvíc nahoře, jak jen to půjde. Vyhrát titul je aktuálně těžké, ale budeme chtít třeba navázat na Slovácko a vyhrát v poháru," uvedl královéhradecký odchovanec.