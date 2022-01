Fotbalisty Pardubic posílil český reprezentant do 21 let Hranáč

Fotbalisty Pardubic posílil obránce Robin Hranáč. Český reprezentant do 21 let bude ve třináctém týmu prvoligové tabulky do konce sezony hostovat z Plzně. Oba kluby o tom informovaly na sociální síti.

Foto: Profimedia.cz Fotbalisty Pardubic posílil obránce Robin Hranáč (vlevo)Foto : Profimedia.cz

Článek Hranáč má zatím v české lize na kontě pouze jeden několikaminutový start za Plzeň. Podzimní část sezony strávil na hostování v Liptovském Mikuláši. V listopadu byl premiérově povolán do reprezentační jednadvacítky, za kterou si následně připsal dva starty jako střídající hráč.

