Fotbalisty Plzně na jarní část sezony opustí Vlkanova, Durosinmi zatím zůstává

Fotbalisty Plzně na jarní část sezony opustí Adam Vlkanova. Devětadvacetiletý ofenzivní univerzál odejde na hostování do zahraničí, uvedl klubový web s tím, že jednání finišují. Podle médií by měl zamířit do polského Chorzówa. Naopak v kádru třetího týmu ligové tabulky zatím zůstává útočník Rafiu Durosinmi, o něhož se zajímal Frankfurt.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Vlkanova z Viktorie Plzeň během utkání Fortuna ligy (archivní snímek)

Článek Vlkanova přišel do Plzně předloni na konci srpna z Hradce Králové. Hráč s třemi starty za českou reprezentaci v minulé sezoně zasáhl za Viktorii do 28 ligových zápasů s bilancí čtyř branek a tří asistencí, navíc si se Západočechy zahrál Ligu mistrů. V podzimní části tohoto ročníku ale pod trenérem Miroslavem Koubkem příliš nenastupoval a nepatřil do základní sestavy. V nejvyšší soutěži zasáhl Vlkanova jen do osmi kol, v nichž neskóroval. Zaznamenal však vítězný gól v posledním zápase skupiny Evropské konferenční ligy při vítězství 3:0 nad Astanou. FORTUNA:LIGA Staněk se těší na výzvu ve Slavii, chce pomoct k titulu. V Plzni jsou Valenta a Červ Durosinmi v říjnu coby tehdy nejlepší týmový střelec sezony utrpěl vážné zranění kolena, přesto se zdálo, že Viktorii v zimě opustí. Podle médií se v prosinci Západočeši již dohodli s Frankfurtem na přestupu jednadvacetiletého nigerijského útočníka údajně v přepočtu za téměř čtvrt miliardy korun. Urostlý útočník však zřejmě neprošel zdravotní prohlídkou a zatím zůstává v Plzni. Vedle něj má trenér Koubek na startu přípravy dalších 24 hráčů do pole a tři brankáře. Viktorii zatím v zimní pauze posílili středopolaři Lukáš Červ s Matějem Valentou jako část kompenzace za přestup gólmana Jindřicha Staňka do Slavie a další záložník Cheick Souaré. Na zkoušku přišel estonský útočník Alex Tamm. Západočeši si z Bohemians 1905 stáhli brankáře Martina Jedličku, naopak na hostování by vedle Vlkanovy měl zamířit jiný gólman, Dominik Sváček. Proti podzimu ve Viktorii po vypršení smlouvy skončil obránce Luděk Pernica. Další zadák,Milan Havel, se po zranění již zapojil do plného tréninku. FORTUNA:LIGA KOMENTÁŘ: Zmrzlý a Slavia? O posun do velkého klubu si řekl. A prosadí se