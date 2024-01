Staněk se těší na výzvu ve Slavii, chce pomoct k titulu. V Plzni jsou Valenta a Červ

Konkurenci vítá. „Moc se těším na tuhle výzvu. Konkurence je vždycky dobrá věc, zdravá věc. Jsem na ni připravený. Chci pomoci Slavii k mistrovskému titulu. Do budoucna samozřejmě poháry, Liga mistrů. Proto jsem tady. Věřím, že to všechno dokážeme společně naplnit,“ prohlásil Staněk, který se s Plzní rozloučil po čtyřech letech. Do životopisu si na západě Čech zapsal mistrovský titul či postup do Ligy mistrů.