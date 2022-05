Fotbalový talent se hlásí o pozornost. Slavia si na něj zajistila předkupní právo

„Nezačal jako hráč, na kterém to bylo v Dynamu postavené. Nebyl v základní sestavě. Byla období, kdy to těžce nesl. Ukazovali jsme mu videa, co po něm chceme, aby zlepšoval," vypráví kouč, který už ukončil ligové angažmá na jihu Čech.

Zlom přišel v utkání se Slováckem. V době, kdyy Valenta naskočil v 64. minutě do hry, Dynamo prohrávalo 0:2, navíc šlo záhy do deseti po vyloučení Hory.

Od té doby Valenta patřil do základní sestavy. „Říkáme hráčům, buď vždycky připraven, až tu šanci dostaneš, tak ji musíš umět chytit," říká Horejš a talentovanému hráči se to zjevně povedlo. „Ten zápas mu hrozně moc pomohl, nakopl ho. I to, že byl vyloučen Kuba Hora a nemohl dva zápasy hrát. On tu šanci chytil a od té doby výkony gradovaly," pokračuje.