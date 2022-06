Fotbalový Zlín už není Fastav. Ševci si plácli s novým titulárním partnerem

„Jsme velice rádi, že se nám povedlo dotáhnout jednání do zdárného konce. Je to pro nás mimořádně důležité pro ekonomickou stabilizaci klubu. Získali jsme, obrazně řečeno, velmi kvalitního spoluhráče. Trinity Bank je významná a stabilní společnost. Podpis smlouvy je pro nás značným impulzem do budoucna," tvrdí ředitel zlínského klubu Leoš Gojš.

Podle zlínského generálního manažera Zdeňka Grygery by měl finanční příspěvek nového titulárního partnera nahradit peníze, které dával Fastav, za jehož éry se Ševci vrátili do elitní soutěže. „Rozpočet zůstane plus mínus ve stejné výši," prozradil. Pro Zlíňany znamenal finanční injekci také nedávný přestup záložníka Condeho do švýcarského Curychu, za nějž údajně vyinkasovali v přepočtu přes dvanáct milionů korun.