Co dál se strahovským miliardovým majetkem? Fotbal musí spěchat

A dost třeskutě. Našli se dokonce delegáti, kteří volali po svolání další mimořádné valné hromady ještě do konce tohoto roku, na které by strahovská generalita předložila záměry, co hodlá se Strahovem podniknout.

„Zatím jsme vedli jen dvě diskuse, jak řešit finance a přefinacování," narážel další z místopředsedů Dušan Svoboda na překlenovací úvěr 169 milionů korun s dobou splatnosti stanovenou na deset let, který si musela vzít fotbalová asociace od České spořitelny, aby se vypořádala s Českou unií sportu a Českým atletickým svazem. Těm totiž patřilo předkupní a uživatelské právo na pozemky pod stadionem Evžena Rošického.

Fotbal závazky vyrovnal, protože z osmi nabídek na úvěr, mezi nimiž figurovaly i nabídky Sparty a Slavie, si vybral tu z bankovního sektoru.

„Její hlavní výhodou je neutralita. Zvláště, když řešení budoucnosti Strahova vnímáme jako kontinuální proces. Soustředíme se, abychom bez tlaku a spěchu našli to nejlepší. Finančně, obsahově, formálně," argumentoval čerstvě zvolený první muž českého fotbalu Petr Fousek koncem loňského roku, aby se pochlubil: „Břemena k České unii sportu a atletickému svazu jsme odstranili."

V praxi to znamenalo finanční vyrovnání a úlevu, že fotbal už nemusí platit zmíněným subjektům měsíční penále dva a půl milionu korun.

Břemeno zmizelo, onen Fouskem deklarovaný kontinuální proces při hledání dalšího řešení pro využití Strahova se ovšem zdá fotbalu příliš pomalý.

„Je potřeba věci akcelerovat a zrychlit. Udělejme v listopadu mimořádnou valnou hromadu, abychom se shodli na budoucnosti a využití Strahova," vyzýval předseda a místopředseda FAČR, ale i pražské Sparty Dušan Svoboda vědom si toho, že může být podezírán, že mu jde o zájmy letenského klubu.

Sparta totiž přišla loni v září s nabídkou adresovanou fotbalové asociaci, že místo chátrajícího Stadionu Evžena Rošického postaví na Strahově Národní stadion s kapacitou 30 tisíc diváků, který bude využívat ona, stejně jako český fotbal.

„Jsme připraveni investovat do výstavby tři až čtyři miliardy korun," potvrdil generální ředitel Sparty František Čupr.

Sparta ovšem nepochodila, i když její vize a plány měly podle Čupra podporu i na pražském magistrátu.

Teď ovšem nadešel čas, kdy se budoucnost Strahova a Rošického stadionu řeší znovu.

„Nechť přijde výkonný výbor do listopadu s nějakým návrhem na zhodnocení Strahova. Jde o majetek zatížený miliony, o které fotbalové hnutí přichází," vyzýval fotbalovou generalitu nejen Svoboda, ale i Milan Kratina, mladý miliardář z Býchor na Kolínsku, nová tvář hnutí F-evoluce.

„Čas hraje v náš neprospěch. Údržba Rošického stadionu stojí skutečně hodně peněz. Statický posudek přitom momentálně platí jen pro jednu tribunu, ale od nové sezony nebude platit ani pro ni. Znamená to, že ani béčko Sparty nebude moci na Rošického stadionu hrát," potvrzoval Tomáš Sluka, předseda představenstva STES, tedy dceřiné společnosti fotbalové asociace.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Zleva 1. místopředseda výkonného výboru FAČR za Moravu Jiří Šidliák, předseda Petr Fousek a generální sekretář Michal Valtr na řádné valné hromadě.Foto : Ondřej Deml, ČTK

„Rošického stadion je třeba řešit hned bez zbytečného odkladu. Stojí na lukrativním místě a my nevíme, co s ním bude," vyzýval i on strahovskou generalitu k urychlenému řešení.

Narazil přitom i na vizi Národního stadionu.

„Je tady metropolitní plán a ten vize a plány determinuje omezením výšky případného budoucího Národního stadionu. Je proto třeba jednat, dokud je ještě čas. I o tom, aby mohl mít čtyři patra."

„Asociace se musí s Prahou dohodnout, co by na Strahově mělo být, aby zmíněné pozemky neztratily hodnotu a měly víceúčelové využití. Třeba pro stadion s hotelem a retailovými prostory, jako je to dnešní době běžné. To vše dělá z pozemků lukrativní aktivum, které musí asociace buď velmi dobře zpeněžit nebo pronajmout," připomněl Kratina, že nejde jen o fotbalový stadion.

„Podle současného územního plánu tam lze postavit třeba sídlo asociace, což není stadion, ale třeba kanceláře. A pozemky pro kancelářské budovy v Praze stojí v současnosti mezi 15 až 30 tisíc korunami za metr čtvereční."

„Jednou věcí je dostavba nového sídla fotbalové asociace, což je dáno projekty UEFA a FIFA, druhou pak stadion. Věřím, že najdeme řešení," ujišťuje Fousek.

„Ale najít ho v tak krátké době, jak je požadováno, je nereálné," připomněl valné hromadě Fouskův místopředseda Šidliák.

Nakonec fotbal dospěl ke kompromisu. Nebo spíš k vítězství rozumu.

„Do listopadu zpracujeme čtyři až pět variant, jak nakládat se Strahovem a jak využít Stadion Evžena Rošického, a předložíme je valné hromadě k posouzení a projednání. Chápu, že konečné rozhodnutí chce vynést ona," akceptoval apely delegátů Fousek.