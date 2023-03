Fousek: Věřím, že vše špatné jsme si vybrali. Návrat Ruska nebude jednoduchý. V Česku chci kongres UEFA

Na začátku srazu jste byl národní tým pozdravit. Jaká v něm panuje nálada před startem kvalifikace o EURO?

Z týmu cítím odhodlání. Samozřejmě víme, že nám chybí někteří zranění hráči jako Patrik Schick, David Zima a další, na druhou stranu je v mužstvu čerstvá krev. Věřím, že se nováčci chytnou. Řekli jsme si naprosto jasně, že chceme a musíme na šampionát v Německu postoupit. To je náš jednoznačný cíl, v tomhle případě není vůbec o čem diskutovat. Všichni jsme s tím ztotožnění. Reprezentace má plnou podporu asociace i mojí.

S jiným scénářem tedy vůbec nekalkulujete?

Nemůžeme a ani nechceme mít jiný cíl. Mediálně krásně vypadá, že jsme na EURO pokaždé od roku 1996, i když někteří říkají, že každá série jednou skončí. Já ovšem věřím, že to špatné jsme si vybrali v loňském roce v podobě nepostupu na mistrovství světa a neudržení elitní úrovně v Lize národů. Další věcí je konstelace ve skupině, nechci vůbec nikoho podceňovat, ale postupují dva přímo. Pak je ještě varianta baráže, o které ale nechci vůbec přemýšlet.

Jak jste si zanalyzovali vystoupení v Lize národů?

Už je to nějakou dobu, co jsme ho na výkonném výboru hodnotili. Trenér standardně předložil analýzu. Osobně si myslím, že v některých zápasech byly naše výkony lepší než výsledky, ale tak to ve fotbale někdy chodí. Měli jsme těžké soupeře a ze skupiny A spadla třeba i Anglie. Dramatu okolo trenérů jsme předešli po kvalifikaci na mistrovství světa, kdy jsme po baráži ve Švédsku rozhodli, že prodlužujeme smlouvu s Jaroslavem Šilhavým a jeho realizačním týmem na další cyklus.

Ani trochu jste se otázkou trenéra po sestupu z elitní skupiny Ligy národů nezabývali?

Ne, pro nás to otázka nebyla. O mandátu pro trenéra jsme rozhodli hned po kvalifikaci na mistrovství světa. Možná trochu zarezonovalo, že jsem druhý den po zápase ve Švýcarsku trenéra podpořil. Někomu se to zdálo trochu hrrr, ale myslím, že důvody pro tenhle krok byly zřejmé. Nechtěli jsme tu několik týdnů vést spekulace, jak to bude. Trenér a realizační tým měli a mají důvěru.

Řešili jste tuhle otázku i se sportovní radou, kterou vede Vladimír Šmicer?

Komunikace s ní funguje průběžně, sportovní rada se tímto tématem samozřejmě zabývala. Má vlastní výstupy, ale ty jsou interní, protože je to náš poradní orgán. Ale rada radí, výkonný výbor rozhoduje.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Předseda FAČR Petr Fousek přišel podpořit hráče na trénink.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Je postup na mistrovství Evropy nutný i z ekonomického hlediska?

Nutný je ze sportovního hlediska, z ekonomického pohledu je výhodný. UEFA zatím neoznámila prize money za postup a za účinkování na EURO, ale předpokládám, že pro každý svaz to bude zajímavé.

Jaká je ekonomická kondice svazu?

Hospodaření loňského roku skončilo víceméně vyrovnaně, stejně tak je koncipován rozpočet na rok 2023. První kvartál jsme hospodařili v rozpočtovém provizoriu, ještě jsme neměli rozhodnutí Národní sportovní agentury, které už máme. Hospodaření fotbalové asociace je v pořádku.

Před startem kvalifikace požadovala část europoslanců od UEFA, aby z ní vyřadila Bělorusko kvůli porušování lidských práv. Běloruský režim také podporuje Rusko. Je to reálné?

Tento apel jsme samozřejmě zaznamenali. Nemohu mluvit za UEFA. Momentálně je situace taková, že Bělorusko může dál hrát v evropských soutěžích a kvalifikacích, ale kvůli okolnostem nemůže nastupovat na domácí půdě. Svoje zápasy odehraje v Srbsku nebo na Kypru. Kdyby situace eskalovala, myslím, že výkonný výbor UEFA by k tomu zaujal nějaké stanovisko. Za dva týdny je kongres UEFA, uvidíme.

Jaký je váš osobní názor na účast Běloruska v kvalifikaci?

V tomhle případě je to o tom, kdo má kompetenci rozhodovat, a to je UEFA. Víme, že existuje rozhodnutí české vlády a Národní sportovní agentury, které říká, abychom se s běloruskými sportovci neutkávali. Ale jelikož nemáme Bělorusko ve skupině, tak to pro nás není téma.

Foto: FAČR Předseda FAČR Petr Fousek a trenér Jaroslav Šilhavý na srazu reprezentace.Foto : FAČR

Mimochodem, řeší se už na UEFA případný návrat ruských klubů a reprezentace do soutěží, až jednoho dne válka skončí?

Neřeší se to nějak dramaticky, zatím platí rozhodnutí o vyloučení ruských reprezentací a klubů ze soutěží UEFA. Tohle téma je mnohem větší než fotbal, půjde o integraci Ruska zpátky do mezinárodního světa. Do politiky, obchodu, mezilidských a mezistátních vztahů. To všechno je víc než sport. Přál bych si, aby konflikt skončil co nejdřív. A zpátky k otázce: je mi jasné, že celý ten proces nebude vůbec jednoduchý.

Kandidujete do výkonného výboru UEFA. Proč jste se tak rozhodl a jaká je konstelace před volbou?

V mém případě je jedenáct kandidátů na sedm míst, detaily ze zákulisí samozřejmě prozrazovat nechci, ale věnuji se tomu. Volby jsou 5. dubna. Kandiduji, protože si myslím, že pro to mám předpoklady. Ne všichni moji předchůdci o to měli zájem nebo byli jazykově či jinak vybaveni. Nejde jen o jazyky, ale i další okolnosti, musíte se v té problematice orientovat. Já se pohybuji v mezinárodním prostředí dlouho, myslím, že se v něm dobře vyznám a že je mojí povinností, abych tuhle službu nabídl českému fotbalu, kterému by nesmírně prospělo, kdyby měl zástupce ve výkonném výboru UEFA. Tím, že jsme tam naposledy měli člena před dvaceti lety, tak to mnozí v hnutí oceňují.

V čem by to českému fotbalu prospělo?