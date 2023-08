Frťalův originální trik, žolíka na Spartu nažhavil ve třetí lize

„Moje první rozhodnutí skutečně bylo, abychom kvůli žluté kartě sundali Filu. Pak jsem si ale řekl, že to musí zvládnout i s kartou. Proto jsme se ho tam rozhodli nechat. Jásir byl odměněný za to, jak k fotbalu přistupuje. Má to tu těžké, je tu sám, bez rodiny. Gól je odměna," poukazuje Zdenko Frťala.

Před týdnem vzal do Olomouce minimum náhradníků. Když na Hané čtyřikrát vystřídal, na lavičce zbyl už jen náhradní gólman. Mohamed Jásir Núr v ten samý den dal Brozanům gól za třetiligové béčko, z něhož se během jara posunul do áčka.

„Byla kolem toho spousta pochybností, přitom to jsou interní věci. Kdo do nich nevidí, jen zbytečně zasívá nějaké pochybnosti. My víme, co děláme. Že jsme měli v Olomouci jen čtyři náhradníky, neznamená, že jsme šli do zápasu odevzdaně," zdůrazňuje Frťala.