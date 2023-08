Naše očekávání jsou rozhodně vyšší, únava za ztrátu nemůže, nevymlouvá se Priske

📺 PANÁK | „Remíza nás samozřejmě mrzí, je to škoda. Musíme to ale hodit za hlavu a připravit se na čtvrtek. Zápasy jdou rychle za sebou. Musíme navázat na to, co bylo před Kodaní, to znamená vyhrávat a hrát dobrý fotbal.“

Filip Panák po utkání s Teplicemi 🏟️ #acsparta

