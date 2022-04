Galásek se dočkal první trenérské výhry, Radu štvaly chyby

„Jsem rád, že se zase konečně trefil. Byla to hezká akce, nicméně se zápasem nejsem moc spokojený. Fandové na začátku skandovali My chceme Baník a vypadalo to, že nás to svázalo. Bylo to trochu bojácné a uklidnil nás až ten gól," vykládal trenér Tomáš Galásek, který ve druhém utkání v pozici hlavního trenéra oslavil první výhru.

Baníku scházeli vykartovaný Jiří Klíma, zranění Almási, Tetour, Svozil a Ekpai, proti Severočechům tak Galásek poslal od první minuty do boje několik mladých odchovanců. Vůbec poprvé v lize si od první minuty zahrál útočník Daniel Smékal. A do počtu nebyl. V prvním poločase dvakrát zakončoval hlavou po rohovém kopu, pokaždé ovšem trefil jen brankáře Jana Hanuše.

„Máme teď takový kádr, vyměnil jsem vykartovaného útočníka Klímu za Smékala, který se s tím porval velmi dobře. Věděl, co má hrát a zvládl to slušně. Chceme hrát aktivní útočný fotbal a tihle mladí kluci v sobě mají pozitivní energii a sílu. Byla by škoda toho nevyužít," naznačil Galásek, že Jaroň, Šín či Smékal mohou naskočit do zápasu i v dalších kolech.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Baníku Ostrava Tomáš Galásek.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Jablonec nezvítězil už deset kol a do nadstavby půjde v úplně jiném rozpoložení. Mimo barážovou čtrnáctou příčku je jen zásluhou lepších vzájemných zápas s Bohemians 1905. „Je to ostuda. Za pět let, co jsem v Jablonci se nám nic podobného nestalo. Vždy jsme hráli o třetí čtvrté místo. Bude to velmi těžké, naštěstí jsme třináctí a máme tři zápasy doma," říkal záložník Jakub Považanec.

Ani v nich se ale Jablonci úplně nedaří. Výhru slavil naposledy v únoru nad Olomoucí. „Chtěl bych si myslet, že domácí hřiště pro nás bude výhoda. Bohužel to naše hřiště není optimální, ale s tím se nedá nic dělat. Čeká nás pět hraničních, ve kterých se ukáže, jakou tenhle tým má sílu a sebevědomí," přemítal jablonecký trenér Petr Rada.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Jablonce Petr Rada.Foto : Radek Petrášek, ČTK