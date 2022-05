Galáska bitva se Slavií pohltila. Byl jsem impulzivní, takhle se neznám, smál se

Faltovi chybu nevyčítal. „K Faltičovi bych chtěl především říct, že si cením toho, že si vzal k srdci mou radu. Ta zněla, že chybu může hráč udělat, ale nesmí se z toho podělat a pak se zbytek zápasu schovávat. A přesně tak se zachoval. Neměl strach hrát, přestože hrál po delší době. Měl jsem takové škrábání v břiše, že by jako bývalý hráč Plzně mohl mít proti Slavii větší motivaci. Zvládl to dobře," vykládal Galásek.

„Některé zápasy, myslím tím především ty domácí proti Teplicím a Karviné, jsme nezvládli a to nás stálo možnost hrát o poháry. A venku nám to bohužel vůbec nejde. Chtěli jsme na pohár dosáhnout, ale možná je páté místo momentální maximum. Každopádně je to ponaučení a všichni bychom si měli říct, zda máme nebo nemáme na víc. Protože fandové chtějí více a my bychom měli chtít taky," zdůraznil Laštůvka.