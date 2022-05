Zklamání, ale titul jsme ztratili jinde, hlesli slávisté. S klopýtnutím Plzně ani moc nepočítali

Slavia vedla tabulku po základní části, jenže porážkou s Hradcem Králové o první místo přišla a následnou domácí remízou s Plzní se na ni nevrátila. „Věděli jsme, že už to nemáme ve svých rukách. Titul jsme si prohráli jinde, ve dvou zápasech s Plzní na jaře jsme ztratili vedení, prohráli jsme s Karvinou. Bodů jsme poztráceli moc," podotkl Holeš.

„Hlavně po zimní pauze jsme ztratili hodně bodů. S Karvinou, v Liberci, proti Hradci, dvakrát jsme remizovali s Plzní. Vždyť v nadstavbě jsme zatím vyhráli jen jedno utkání. Je to situace, která je pro nás zklamání. Chtěli jsme se tahat do posledního kola," přidal kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Co další okolnosti? Nesžíral Slavii tlak? „To ne, ten je na nás každý zápas. Není to nic nového," odmítl Holeš. Podle něj mnohé ovlivnila porážka s Hradcem v nadstavbě. „Do té doby jsme to měli ve svých rukách, tohle byla jedna z klíčových věcí. Oproti minulým sezonám jsme také dostávali hodně gólů, dřív jsme zápasy zvládali třeba 1:0 a nedostávali jsme blbé góly jako teď," doplnil.